Один укус – и счастье испытал на вкус: какие продукты делают счастливым

Продукты, повышающие серотонин и содержащие дофамин - меню правильного питания / 1zoom.ru

После пусть даже не слишком холодной, но все равно мрачной и стылой зимы приходит пора авитаминоза, а порой и весенних депрессий.

Завалы на работе, растущие цены, неурядицы в семье – у современного человека много поводов для огорчений. Исправить настроение, добавив организму серотонина и дофамина (гормонов радости и счастья), может правильное питание.

Медики назвали продукты, что содержат серотонин и дофамин. Их стоит добавить в рацион всем желающим поднять себе настроение. Причем сделать это за счет правильного питания – а не химических таблеток с кучей противопоказаний.

Читайте такжеВитамин Е – для чего и как принимать главный витамин красотыЧтобы ощущать себя счастливым, в рацион необходимо ввести:

зеленые овощи: шпинат, брокколи и пр.;

бобы и яйца;

жирные сорта рыбы;

орехи.

Так, к примеру, в рыбе много омега-3, в бобовых, яйцах и орехах – аминокислот, включая триптофан. Поэтому они так важны для поддержания баланса серотонина и дофамина в организме. А триптофан еще и лечит проблемы со сном.

При нарушении режима сна стоит еще приналечь на брокколи и шпинат.

Но при этом врачи подчеркивают: при панических атаках или усиливающихся симптомах депрессии без медицинской помощи не обойтись – надо идти к врачу.

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