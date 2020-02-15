Вирус в Китае: власти пошли на новые серьезные меры

Людям, прибывшим в Пекин, придется соблюдать карантин.
В Китае пошли на новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса – Covid-2019.
В китайской столице Пекине для всех прибывших ввели двухнедельный карантин, пишет Reuters со ссылкой на заявление местных властей.
Пока неизвестно, будет ли нововведение касаться граждан других государств.
"…все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия…", – говорится в документе.
Власти отметили, что людям, которые откажутся от мер контроля и профилактики, грозит наказание.
Напомним, новый вирус обнаружили в Китае. Потом стало известно, что его эпицентром является китайский город Ухань – власти решили его закрыть. Позже коронавирус попал в ряд других стран, в частности, в Россию. Вирус в Украине не зафиксирован.
В Китае вирус подхватили 66 тысяч 492 человека, из них 8 тысяч 96 человек вылечились, а 1 тысяча 523 – скончались.