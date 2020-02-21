"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ

Все более популярной становится субкультура BDSM. Это аббревиатура-акроним от английских слов Bondage & Discipline (неволя и дисциплина), Domination & Submission (доминирование и подчинение), Sadism & Masochism (садизм и мазохизм).

Девушка, скрывающаяся по псевдонимом Чайка, согласилась без утайки рассказать о своем BDSM-опыте.

- Расскажи, пожалуйста, в какой момент ты открыла в себе тягу к BDSM? Легко ли тебе дался переход от обычного секса?

- Эта тема меня интересовала давно. Помню я, когда-то, мне 21 год был, случайно наткнулась на какой то сайт об этом в Сети. Меня это очень увлекло. Потом на сайтах знакомств стали попадаться парни, желающие побыть побыть в роли рабов. Это показалось привлекательным. Ну и не было никакого перехода от обычного секса. Был просто новый эксперимент. Я всегда любила эксперименты.

- Эксперименты - всегда хорошо. Но, наверное, сперва они были другие немного. К примеру, вдвоем с другой девушкой? Втроем - с девушкой и мужчиной?

- Нет, вдвоем с девушкой экспериментировать не хотелось. Я люблю мужчин, хоть и считаю себя бисексуалкой. Но влечение к обоим полам у меня неравнозначное! Ориентация – это ведь скорее диапазон или шкала, чем полярность. Был и секс втроем, но позже, сначала было все таки я познакомилась с БДСМ.

- Расскажи немного, какой терминологией пользуются практикующие люди – интересно будет узнать.

- Мы используем и доминант, доминирование и сабмиссив, но, как правило, сокращенно - саб! В общем, терминов масса. Господин-раб, и доминант-боттом и верхний-нижний/верх-низ. Каждая пара выбирает себе что то свое, подходящее конкретно им.

- Вернемся к твоему знакомству с БДСМ. То есть первые твои опыты были именно в роли верхней-госпожи?

- Да, сначала я попробовала быть верхней и тогда мне казалось, что моя роль именно такая. Встретила парня, который хотел исполнять мои прихоти. Это было очень привлекательно. Я согласилась попробовать.

- И как прошел первый опыт? Тебе понравилось?

- Уже не вспомню о своем первом опыте. Но мне очень понравилось! Я не была совсем уж жестокой госпожой. Скорей, хотела доставить удовольствие, которое нижний получал именно так. Ну и - постепенно вошла во вкус! Меня очень привлекала и сейчас привлекает БДСМ-эстетика: черные кружева, латекс, кожа, ремешки, ошейники, шипы, металлические детали, наручники, плетки, маски, повязки для глаз, кляпы и многое другое! Благо, сейчас, таких вещей полно в секс-шопах и их легко купить в Сети. По-моему, все это очень красиво и возбуждает. Вообще, наверное, процентов на пятьдесят я в теме именно из-за этого.

- Секс-шопы - практически двигатель интимного прогресса. Отлично. То есть сложившийся стереотип - дескать, БДСМ-практики всегда полны латексом, плетками, секс-игрушками и прочим - вполне с реальностью соотносится?

- Не обязательно! БДСМ-щики или как мы называем друг друга между собой, тематики, очень разные! БДСМ - это такое как бы объединяющее понятие очень разных практик и степени вовлеченности. Некоторым нравится именно переодеваться. И все - этим они ограничиваются. Это вообще БДСМ-фетишисты. А некоторых привлекают именно физические болевые практики вызывающие чисто физические ощущения. Кого-то влечет ощущение психологической власти над партнером. Хочется унижать, например.

- Понятно. Ты надолго задержалась в роли верхней-госпожи?

- У меня было несколько партнеров, просто потому что попадались такие. Я никогда не искала именно этого, меня всегда привлекала именно личность партнеров, а не то, как получается удовольствия! Тема для меня - вовсе не замена секса. Это как бы параллельные явления! Одно время я встречалась с парнем, который и ввел меня в секс втроем. Мне очень понравилось и довольно долго хватало такого разнообразия и пикантности в интимной жизни. В общем, про БДСМ я тогда забыла временно.

- Расскажи тогда про секс втроем подробнее, если можно. Это был формат парень и девушка. Или формат - два парня и ты?

- Мне нравилось именно "женщина-мужчина-женщина". Я ведь бисексуальна. Легко согласилась попробовать, когда предложил мой тогдашний мужчина. Хотя, справедливости ради, с ним мы потом секс втроем больше не практиковали, но я поняла, что это классно. Ну и занималась этим и не раз в других отношениях.

- Все твои следующие парни и мужчины, наверное, удивлялись приятно твоей раскованности. И что - никогда у тебя не было ревности, какого-то чувства соперничества - когда был секс втроем?

- Первый раз я попробовала, честно, именно ревнуя. Мужчина поставил меня перед выбором - если я откажусь заняться сексом втроем, то он самолично овладеет другой. Хотя, скорее всего, это был лишь толчок. Я ведь всегда была очень уверенной в себе. Могла бы и просто посмотреть, вообще оставив их в покое. Не считаю, кстати, секс какой-то сакральной вещью. Просто физиологическая потребность взрослых людей. И вообще - по-настоящему искренние и близкие отношения могут быть, когда партнеры с пониманием относятся к сексуальным нуждам друг друга.

- Редкая для наших широт позиция. И как же ты вернулась в БДСМ и в каком качестве?

- Вновь вспомнила про БДСМ я чуть больше года назад. Нашелся, опять же, партнер с такими потребностями. Но в этот раз уже в роли нижней-рабыни. Хотя именно эти термины мы с ним используем очень изредка.

- То есть гораздо грубее используете слова?

- Да, одно из направлений БДСМ - это доминирование и подчинение! Партнеру нравится именно это. Он любит использовать грубые и унизительные слова - чтобы подчеркнуть свое доминирование.

- Подчиняй, унижай, надзирай и наказывай. Можешь рассказать, как обычно проходит твоя БДСМ-сессия. Обговариваете ли заранее - на что пойдете, на что нет? Есть ли пресловутые стоп-слова?

- Да, у меня есть ограничения. Не допускаю все, что связано с нарушением гигиены, очень жестокие вещи, фистинги [вагинальное или анальное проникновение рукой - Главред], засовывание в тело всяческих предметов помимо секс-игрушек. Но мы не оговариваем ничего заранее. В первую очередь - мы друзья. Хорошо изучили друг друга. При первом же сигнале о том, что мне дискомфортно, партнер просто прерывает сессию. Обычно бывает по-разному, строгого сценария нет. Но любим и занимаемся оральным и анальным сексом, петплей [практика, при которой нижний партнер изображает животного - Главред], порка, ограничение движений, пощечины, удушение. Ну и партнер очень любит использовать всякие секс-игрушки.

- А бывает такое, что человек, в зависимости от настроения ли, или от других каких-то факторов может поменять роли?

- Обычно партнеры меняются ролями, чтобы лучше понять друг друга. Но бывает и так, что одному и тому же человеку нравится быть и верхним, и нижним партнером. Есть такой термин – свитч. То бишь переключатель! Я вообще считаю себя свитчем и в самом первом сексе с моим нынешним партнером как раз и доминировала. Хотя БДСМ-ом ту встречу и не назовешь.

- Ты задумывалась как-то, в чем причина твоей сексуальной гиперактивности и тяги к практикам типа БДСМ?

- Да, я регулярно часто думаю об этом. Скорей всего, дело в моем гормональном фоне. Очень люблю яркие эмоции и ненавижу обыденность. БДСМ как раз нужную остроту и дает .

- Как ты считаешь - сколько места должен занимать секс в жизни взрослого человека? Его должно быть много, мало, в меру?

- Секса должно быть достаточно, но у каждого свой сексуальный темперамент. Кому то нужно каждый день по нескольку раз. Кому-то достаточно быстро раз в две недели! Мне вот нужно много и долго, но очень сложно найти партнера с таким же темпераментом.

- По крайней мере, стереотипу, сложившемуся о дамах - мол, "голова болит, не хочу секса" ты не соответствуешь. Можешь что-то, с вершин своего опыта, посоветовать нашим читателям/читательницам, которые хотят разнообразить сексуальную жизнь- БДСМ, в частности. С чего им начать?

- Здесь не может быть универсального рецепта, потому что БДСМ - очень обширное понятие. Все что я могу посоветовать - делать то, что хочется и не делать ничего под принужденим БДСМ - прежде всего доверие! То, что я наверняка могу посоветовать - начинать эксперименты с хорошо знакомым партнером, а не искать приключений на сайтах знакомств или в соцсетях, в которых тысячи таких предложений.

- Под окончание нашей беседы – можешь рассказать какой-то забавный сексуальный случай, случившийся с тобой?

- Позвал меня партнер как-то к себе домой. Ради секса, конечно же! Еду в такси, а он пишет в мессенджере - зайдешь в подъезд, сними трусики, бери их в зубы и так на четвереньках заползай в квартиру! Я - ок, сделаю! Сама в футболке, юбке-шортах и в туфельках малиновых! Захожу в подъезд, снимаю шорты, а тут сосед сверху по лестнице спускается – с пакетом мусор вынести! Я с ним здороваюсь. А сама - в туфельках, футболке и трусиках. Он совершенно обалдел - реально глаза большие сделал - поздоровался и пошел дальше. Ну а я выполнила, что мой верхний потребовал. И получила жесткий секс в награду. Такая история (смеется).