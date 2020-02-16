Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса

Коронавирус в Украине не зафиксирован / Фото pixabay.com

В Китае получил одобрение первый препарат, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, который массово убивает людей в Поднебесной и постепенно распространяется по миру.

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Препарат Фавэйлавэй разработала фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. 15 февраля лекарство официально получило одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок. 16 февраля препарат запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", – сказано в заявлении.

Читайте такжеКак не подхватить коронавирус в дороге: правила от КомаровскогоНапомним, в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что в Китае уже третий день подряд снижается число смертей от коронавируса COVID-19.

По состоянию на воскресенье, 16 февраля, в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

"По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в украинском Минздраве.