Опасный коронавирус косит пассажиров лайнера: заразились американцы

На лайнере Diamond Princess коронавирус подхватили американцы / скриншот

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, новый коронавирус обнаружили у 44 граждан Соединенных штатов Америки.

"44 гражданина США, которые путешествовали на борту круизного судна Diamond Princess, заражены", - сказал американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает The Washington Post.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты начали эвакуацию своих граждан с лайнера.

Коронавирус на лайнере

Напомним, 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у побережья Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Оказалось, что инфекцию разносил 80-летний житель Гонконга.

Позже был зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. Так, украинец находится на борту Diamond Princess. В МИД Украины сообщили, что личность заболевшего украинца установлена, он размещен в больнице. Его состояние удовлетворительное. Всего на борту лайнера находится 25 граждан Украины.