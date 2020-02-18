"Немного за 30 или слегка под 40": ученые рассказали, когда у женщин самый лучший секс

Женщина и секс. Иллюстративное фото / Яндекс. Дзен

Утверждение - дескать, классный секс бывает только на пике молодости и красоты, является чистой воды мифом.

К соответствующему выводу пришли ученые из Университета штата Миннесоты. Согласно результатам исследования, самый лучший секс бывает у большинства женщин лишь после достижения 45-летнего возраста.

Оказывается, наслаждение и удовлетворение от секса с партнером может приходить только с многолетним опытом. При этом, в свою очередь, результаты одного из самых крупномасштабных опросов, который в США проводился на протяжении 18 лет, продемонстрировал, что после 50-ти лет мужчины получают значительно больше удовольствия от секса, чем после 40-ка лет.

Как приятный бонус - идет симбиоз удовлетворенности секса и уровня принятия существующего положения дел в остальных сферах жизни.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как уговорить женщину на анальный секс. До этого учены рассказали, почему женщинам в принципе нравится анальный секс.