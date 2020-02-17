Специально для спешащих: позы быстрого секса, которые приводят к оргазму

Секс. Иллюстративное фото / pinterest.co.uk

Что тут поделать - современная жизнь чаще всего такова, что нет лишнего часа на хороший секс.

Портал УНИАН составил подборку из трех поз, которые лучше всего подойдут для секса по-быстрому.

№1. Нагибай и командуй. Практически это старый добрый "стиль собачки" ("раком", "поза прачки"), но только стоя на ногах. Женщина крепко упирается руками в стену иди мебель, а мужчина держит ее за бедра или стимулирует клитор. Оргазм придет очень скоро - не извольте сомневаться

2. Горячая блюдо. Эта поза отлично подойдет для секса на кухне. Женщина укладывается на стол и обхватывает бедра партнера ногами. Основная работа по фрикциям возлагается как раз на мужчину. Он как бы получает всю власть над партнершей.

3. Обратная наездница на троне. Мужчина снова выбирает из двух стульев тот, который поудобнее. Женщина садится на него сверху, но поворачивается спиной. И партнерша аккуратно задает темп секса, двигаясь быстро и не без остановки.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз. Позднее в Сети появился топ-5 лучших поз для секса с игрушками.