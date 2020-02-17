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Высокая смертность: названа группа риска с тяжелым течением коронавируса

17 февраля 2020, 19:34

В ВОЗ сообщили, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Коронавирус, ученые
В группе риска заражения коронавирусом находятся пожилые люди / Reuters

Смертельный коронавирус нового типа, который с декабря прошлого года распространяется по планете, уже убил более 1770 человек. Во Всемирной организации здравоохранения назвали группы риска, которые подвержены тяжелому течению опасного недуга.

Как сообщается на сайте ВОЗ, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями.

По словам директора Всемирной Тедроса Адханома Гебреисуса, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавирусом, степень тяжести заболевания и уровень смертности.

"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.

В то же время директор заявил, что полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.

"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - добавил Гебреисус.

Как писал Главред,  в Китае получил одобрение первый препарат, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, который массово убивает людей в Поднебесной и постепенно распространяется по миру.

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Препарат Фавэйлавэй разработала фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. 

Также напомним, власти Китая пошли на радикальный шаг, чтобы остановить эпидемию пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19. Так, людей, которые намеренно скрывают симптомы или информацию о состоянии зараженного, могут казнить. По данным Deutsche Welle, утаивание истории своих путешествий тоже может быть уголовным преступлением. Отмечается, что человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Ему грозит до 10 либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

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