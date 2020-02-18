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Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер

18 февраля 2020, 04:11

Форумы уверяют, что зеленый кофе сжигает жир, улучшает кровообращение и нормализует холестерин, разгоняет обмен веществ.

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Зеленый кофе для похудения – отзывы и советы диетолога / 1zoom.ru

Зеленый кофе для похудения – отзывы об этом продукте довольно противоречивы. А стоит недешево такой зеленый кофе для похудения – купить его можно минимум за 60 грн за 250 грамм. Впрочем, это еще мало: цена на такой кофе в капсулах может быть от 300 грн и выше.

Стоит зеленый кофе для похудения такой цены? Форумы уверяют, что этот напиток сжигает жир, улучшает кровообращение и нормализует холестерин, разгоняет обмен веществ.

Однако диетолог Александр Бурлаков разочаровывает: высокое содержание в этом кофе хлорогеновой кислоты (которую и считали раньше залогом похудения без смены рациона) – не обеспечивает существенном и длительного эффекта.

Научных доказательств с официально зафиксированными результатами клинических исследований, что зеленый кофе на самом деле способствует похудению – до сих пор нет.

Да, зеленый кофе полезнее своего черного "брата" и больше подходит людям с высоким кровяным давлением, сахарным диабетом II типа, ожирением или болезнью Альцгеймера. Но панацеей от ожирения он не станет, подчеркнул врач. И, например, зеленый чай будет еще более полезным. И дешевле минимум в два раза.

Читайте такжеУченые выяснили, почему правильно пить кофе – только с сахаромРанее оказалось, что кофе пить можно и даже нужно, особенно если хочешь жить дольше, но есть несколько оговорок.

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