Жуткий коронавирус впервые подцепила россиянка - СМИ

На лайнере Diamond Princess жутким вирусом заболела гражданка России / скриншот

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, новый коронавирус обнаружили у гражданский России.

Как пишут российские СМИ, это первый известный случай заболевания страшным недугом российской гражданки. Также отмечается, что на борту лайнера, который уже почти две недели находится на карантине, каждый день растёт число выявленных случаев инфекции среди пассажиров и членов экипажа.

По данным СМИ, по состоянию на 17 февраля, их число достигло 454, за последние сутки выявлено 99 новых случаев инфицирования.

Россиянку, которая заразилась опасным коронавирусом, немедленно доставят в больницу Японии.

Коронавирус на лайнере

Напомним, 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у побережья Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Оказалось, что инфекцию разносил 80-летний житель Гонконга.

Позже был зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. Так, украинец находится на борту Diamond Princess. В МИД Украины сообщили, что личность заболевшего украинца установлена, он размещен в больнице. Его состояние удовлетворительное. Всего на борту лайнера находится 25 граждан Украины.