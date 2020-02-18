Зараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусом

Коронавирус Covid-19 может выживать только в биологических жидкостях / Скриншот YouTube

Первый заместитель гендиректора компании Укрпочта Александр Перцовский рассказал о ситуации с почтовыми отправлениями из Китая в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

По его словам, товары, поступающие в Украину из Китая, не подвергаются специальной дезинфекции, пояснил он в комментарии ТСН.

"Мы четко руководствуемся рекомендациям ВОЗ, Всемирного почтового союза. Они никаких ограничений в том, как обрабатываются посылки, не вводят", – подчеркнул представитель Укрпочты.

Как пояснил специалист отдела инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник, коронавирус Covid-19 может выживать только в биологических жидкостях.

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"Коронавирус живет на поверхностях, если говорить о максимальном сроке – 9 дней. Вообще, средний срок – до 6 дней. Поэтому, если вы получаете посылку с Китая, до этого времени вирус в любом случае теряет свою заразность", – добавил он.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpress из Китая.