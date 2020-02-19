От блина придет беда: названы самые вредные блины

Названы самые опасные блины / Instagram

Периодически мы поддаемся искушению и готовим всякие лакомства. Порой возникает желание приготовить что-то родом из нашего детства.

Наверное, многие помнят тот сладкий запах в доме, когда утром просыпаешься – а мама или бабушка приготовила то, что навсегда оставило в нашей памяти приятное воспоминание.

Потом, когда мы становимся взрослыми, в дни, когда жизнь выматывает нервы, или наоборот, радует приятными событиями, мы колдуем на кухне и готовим, готовим, готовим...

Многое в нашей жизни ассоциируется с едой и запахами. Порой, идя по улице или заходя в подъезд дома, слышишь вкусный запах родом из детства – и так приятно на душе, тепло и радостно.

Одни пекут блины по праздникам, совершая кулинарные подвиги – многие хозяйки, кстати, потом хвастаются и выставляют фотографию горы блинов на всеобщее обозрение в соцсети. Вполне естественно – можно собрать массу лайков, которые вдохновят на новые подвиги.

А кто-то печет блины настолько часто, что они уже становятся повседневной пищей, которая не вызывает никаких эмоций.

При этом мало кто ставит под сомнение пользу блинов. Но важно знать, что есть блины, которые вредны и поедание которых может обернуться походом к врачу и болячками.

Почему блины вредные

Многие хозяйки делают блины на глаз – смешали необходимые продукты, и все. Так или иначе, даже если следовать рецепту, получается, что блины очень калорийны, и если баловать своих родных блинами каждый день, то все может закончиться плачевно. В блинах много жиров, углеводов и сахара. Если блины на вашем столе появляются регулярно, то вам грозит ожирение.

Один блинчик – это примерно 200 килокалорий. А теперь подумайте – можете ли вы остановиться после первого блинчика? Вряд ли! Как правило, взрослые уплетают за обе щеки сразу 3 -4 блина, а это уже около 800 килокалорий – своего рода бомба, которая попадает в организм, и которую он должен переварить. На деле организм не успевает переработать такое количество калорий, и вы банально толстеете.

Как правило, многие мамы и бабушки напекают блины на ужин – сытный десерт, которым хотят накормить все семейство. Но какими бы благими намерениями не объяснялся ужин с блинами, во второй половине дня блины вредны для здоровья.

Обратите внимание, что если ваши блины слишком сладкие, а начинки жирные – то это то, что ни в коем случае нельзя есть людям с избыточной массой тела, сахарным диабетом, а также тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также блины - мягкое тесто – нельзя кушать тем, у кого желче-каменная болезнь. Иначе получится так – блинчик съел и в больницу загремел.

Блины, как правило, жарят на растительном масле, а это также удар по печени.

Какие блины опасны

Если вы только что зашли домой, а у вас на кухне пекут блины, и вы на ходу хватаете первый попавшийся, или если вам не терпится скушать блин, и вы едите его сразу после приготовления – то вы подвергаете риску вашу поджелудочную железу. Запомните, горячие блины – опасны для здоровья.

Конечно, приготовление блинов требует времени, поэтому многие забегают в магазин, где продают полуфабрикаты, и покупают блины с разными начинками. Но время, котороые вы сэкономили на приготовлении блинов, вы потом потратите на походы к врачу. Во-первых, вы не знаете, в какой пропорции господа производители этих быстрых блинов их приготовили.

Во-вторых, вы никак не можете быть уверенны, что эти блины – из молока, хорошей муки и настоящих яиц. В составе магазинных блинов, которых готовят тысячами, вполне может быть канцероген, яичный порошок, соевый порошок и всевозможные ароматизаторы и эмульгаторы. Также не стоит тешить себя фантазиями, что начинка в магазинных блинах – это настоящий творог, хорошее мясо или варенье без химического состава. Как бы ни так! А потом окажется, что у вас появилась опухоль, и вы понять не можете – откуда!

Самые вредные блины

Если для вас блины должны быть нафаршированы мясом – то учтите, что в неделю можно съедать не более одного блина с такой начинкой. Это, кстати, касается также и икры, и красной рыбы. Любители блинов с медом тоже должны здраво оценить количество лакомства, которое они съедают за раз.

Медики говорят, что нельзя кушать блины со сгущённым молоком – это двойной удар по здоровью. Блины со сметаной только на первый взгляд кажутся совершенно безопасными. Но сметана – это довольно тяжелый молочный продукт, а в дуэте с блинами вы слишком нагружаете свой желудок.

Многие обожают блины с грибами. Если не хотите отравиться, лучше такие блины в общественных местах и в гостях не ешьте. Можно есть блины с грибами, если вы сами эти грибы собирали и точно знаете, что они не ядовитые.

Сколько блинов можно есть в день

Если вы не можете отказать себе в радости и отказаться от блинов, особенно в преддверии Масленицы, то чтобы не навредить организму и не превратить свою жизнь в ад – съедайте не более двух блинов в день. Все, что выше – вернется какой-нибудь болезнью.

Можно ли давать блины детям

Врачи говорят, что детям можно начинать давать блины после трех лет, но лучше – после пяти. Дело в том, что жареные блины могут в своем составе иметь опасные токсичные или канцерогенные соединения, от которых может пострадать еще неокрепшая нервная система, пищеварительная система и даже кровеносная система.

Кроме того, блины – слишком тяжелая пища для детского желудка.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, ученые смогли доказать, что супы из субпродуктов опасны для здоровья, а польза от них вообще незначительна. Дело в том, что в печени и почках животных накапливается все самое вредное, что в течение своей жизни скушало животное. А если вы приготовили суп из больного сердца, или сердечек, то вряд ли тот, кто похлебал такой суп будет здоровее.