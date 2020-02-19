Хочешь секса, но нет рефлекса: почему женщины отказывают в интиме

Отказ от секса / Super-uspeh

Для современных женщин темп течения жизни порой так взвинчен, что не хватает времени даже на такие приятные вещи вроде секса и оргазмов.

Эксперты назвали топ-3 причины, по которым партнерша может отказывать своему мужчине в сексе, сообщает УНИАН.

1. Банальная усталость. Чего греха таить - чаще всего даму дома ждет не отдых, а готовка, уборка и еще куча бытовухи. После всего она, как правильно, остается без сил. Какой уж тут секс?

2. Нет романтики. Для дам крайне важно чувствовать себя любимой и сексуальной. А когда романтика пропадает и, говоря аллегорически, вместе с помидорами вянут огурцы, то угасает и интимный огонек. Здесь все просто - для того, чтобы исправить эту ситуацию, стоит говорить своей даме комплименты и всячески поддерживать ее. Женщина точно это оценит и расцветет.

3. Неудовлетворенность партнером или плохой предыдущий сексуальный опыт. Если мужчина безразличен по поводу того, что даме нравится в сексе, а после своего оргазма канонично уходит курить или засыпает, то налицо явные проблемы. И, понятное дело, женщина такому партнеру будет отказывать все чаще и чаще.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг самых нелепых и неадекватных причин отказа женщин от секса. Позднее ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества