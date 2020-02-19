Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением

Давление. Иллюстративное фото / Клиника современной медицины

Медики рассказали о способах, благодаря которым люди могут справиться с повышенным артериальным давлением.

От этого недуга, согласно разной статистике, страдает каждый третий-пятый житель планеты Земля. Как заявляет немецкий кардиолог Марин Холли, в основном повышенное давление вызывает лишний вес, отсутствие спортивных упражнений, а также неправильное питание, Медик полагает, что даже незначительные изменения в любой из этих областей крайне позитивно повлияет на здоровье человека.К примеру, прогулка на свежем воздухе от 15 минут снижает давление. Именно поэтому людям нужно сделать так, чтобы легкие кардионагрузки стали ежедневной привычкой.

"Каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Избавление от лишнего веса способствует нормализации состояния. Например, избавление от десяти килограмм снизит давление на 5-10 показателей", - подытожил Холли.

Напомним, ранее ученые выявили неожиданную пользу томатного сока. До этого врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов.