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На мужчину села - от оргазма улетела: лучшие позы для секса, в котором рулят женщины

20 февраля 2020, 03:42

В общем-то, формат girl power в сексе применим отлично - тут никаких сомнений нет.

Пара, секс
Пара. Иллюстративное фото / lady.tochka.net

Даже в нашем патриархально-фаллократическом мире хватает поз, в которых женщина может полностью доминировать над мужчиной в сексе

Портал УНИАН опросил экспертов и составил рейтинг топ-3 секс-поз, когда партнерша сверху.

№1. Всадница (со всеми вариациями).  Мужчина укладывается на койку и расслабляется, а женщина получает всю власть над ним - просто оседлав его, как коня. В такой позе легко добраться и до точки G, и можно контролировать глубину с темпом проникновения.

№2. Краб. Мужчина садится, а потом вытягивает разведенные ноги и упираясь руками в пол. Далее женщина садится сверху лицом к партнеру. Она располагается за бедрами мужчины, вес тела она переносит на руки и ноги. Но, стоит помнить, крайне травмоопасная для мужчин эта поза из-за неустойчивой позиции. Поэтому лучше заниматься сексом в такой позе на очень твердой поверхности.

3. "С иглы мужского одобрения -  на лицо". Мужчина ложится, а женщина смело вагиной садится на его лицо. Затем лучше всего вращать бедрами так, как ей нравится. И вперед - к оргазму! Тут, правда, женщине нужно быть осторожной, чтобы не навредить мужчине слишком резкими движениями или чрезмерной нагрузкой на лицо.

Напомним, ранее в Сети опубликовали самые лучшие и удобные секс-позы. До этого эксперты рассказали о топ-3 поз для секса, которые обожают женщины. 

секс позы интим оргазм
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