Как поднять павшего: лучшие масла для классной потенции и хорошего секса

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Есть как минимум пять эфирных масел, которые усиливают половое влечение и получить максимальное удовлетворение от секса.

Масло шалфея позволит не только облегчить менструальный цикл дамам, но и снимет симптомы депрессии у мужчин, сделав их более расслабленными и готовыми к секс-играм. Не менее хорошо использовании и масло лаванды. Вдыхание ее аромата снижает беспокойство / стресс, и следовательно, приводи в итоге к лучшему сексу.

Масло сандалового дерева также всерьез усиливает настроение (и параллельно расслабляет и усиливает либидо). А вот что касается масла женьшеня, то эксперты единодушны - оно надежное средство для получения лучшей потенции.

Напомним, ранее викканская жрица Елена Кузьмич назвала топ-5 продуктов для повышения сексуального либидо. Позднее эксперты рассказали о маслах, которые способны поднимать либидо и укреплять потенцию.