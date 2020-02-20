Эвакуация украинцев из Китая: кого и почему не пустили на борт самолета

На борт самолета на пустили 4 граждан / Фото: SkyUp Airlines

На борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из китайского города Уханя в Украину, сели 73 пассажирам. Четырем гражданам было отказано в эвакуации из Китая.

Такое громкое заявление сделал Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет пресс-служба Минздрава 19 февраля.

Согласно с его информацией, на борт не пустили 3 украинцев и одну иностранку. Такое решение было принято во время осмотра китайскими медиками. Сецчас пассажиры в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев еще раз проверили медики из Украины, которые сопровождают рейс.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил Ляшко.

Отметим, что среди эвакуированных - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Эвакуация украинцев из Китая

Как ранее сообщалось, днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

Напомним, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени из Китая вылетел самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.