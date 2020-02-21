Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса

Эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой / Фото pixaby

Китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и были выписаны из больниц.

При этом пока что неизвестно, почему у пациентов, которые были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат, передает Интерфакс-Украина.

Глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин высказал мнение, что подобные случаи могут быть связаны с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов или особенностями организма конкретных пациентов.

Кроме того, пока что непонятно, идет ли речь о рецидиве, или о повторном заражении. Цзяньпин не исключает, что вирус мог быть "не полностью удален из организма" или "выработалось недостаточно антител".

Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.

Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал "по-прежнему тяжелой".

Напомним, в Южной Корее сообщили о первой смерти человека, инфицированного коронавирусом COVID-19. Пациент, который стал жертвой китайского вируса, проходил лечение от пневмонии в больнице города Чхондо на юге страны.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. По состоянию на 20 февраля два человека умерли - им было за 80 лет. Личности и пол жертв коронавируса на данный момент неизвестны. Известно только, что оба были пассажирами лайнера.