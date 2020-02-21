  1. Главная
  3. Здоровье

Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса

21 февраля 2020, 01:33

Всех выписанных пациентов нужно помещать на дополнительный карантин.

коронавирус, врач, термометр
Эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой / Фото pixaby

Китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и были выписаны из больниц.

При этом пока что неизвестно, почему у пациентов, которые были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат, передает Интерфакс-Украина.

Глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин высказал мнение, что подобные случаи могут быть связаны с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов или особенностями организма конкретных пациентов.

Кроме того, пока что непонятно, идет ли речь о рецидиве, или о повторном заражении. Цзяньпин  не исключает, что вирус мог быть "не полностью удален из организма" или "выработалось недостаточно антител". 

Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.

Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал "по-прежнему тяжелой".

Напомним, в Южной Корее сообщили о первой смерти человека, инфицированного коронавирусом COVID-19. Пациент, который стал жертвой китайского вируса, проходил лечение от пневмонии в больнице города Чхондо на юге страны. 

Как сообщал Главред, ранее стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. По состоянию на 20 февраля два человека умерли - им было за 80 лет. Личности и пол жертв коронавируса на данный момент неизвестны. Известно только, что оба были пассажирами лайнера. 

коронавирус карантин Новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:33
Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса
01:26
"Шок от дороги и дикости людей": 17 танцоров из Кривого Рога недоумевают из-за приема в стране Видео
01:22
Медики выяснили, чем вредно здоровое питание для мозга
00:57
"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага Венгрии
00:24
"Большинство протестующих – не местные": волонтер рассказал о ситуации в Новых Санжарах Видео
00:21
Эвакуация из Китая: Гончарук сообщил результаты проверки граждан на ОРВИ
00:18
21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020 Видео
20 февраля, четверг
23:52
Беспорядки в Новых Санжарах: актуальные данные о задержанных и пострадавших
23:29
Священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту Видео
23:11
"У людей нет гарантий": политолог шокировал причиной протестов в Новых Санжарах
23:09
Ученые рассказали, чем опасны пластиковые вещи для здоровья
23:00
Эти фокусы уже не работают: что нельзя надевать женщинам 40+ фото Фото
23:00
Мода 2020 весна - в моду вернулись женственные платья с рюшами фото Фото
22:58
"Дочка, я тебя очень люблю": Скалецкая проведет карантин вместе с эвакуированными из Уханя Видео
22:35
Нет документов: в посольстве пояснили отказ в эвакуации украинке с собачкой
22:06
Блондинка-порнозвезда завела фанатов сексуальными снимками Фото
22:02
"Встретили очень тепло": эвакуированная из Уханя украинка показала следы от камней в автобусе Видео
21:47
Сколько украинцев считает Майдан революцией - соцопрос
21:09
Зеленский связался с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой Видео
21:07
Стычки в Новых Санжарах: информация о пострадавших
20:43
Спит обнаженным и целуется с мужчиной: в Сети всплыли фото нового замглавы Фонда госимущества
20:32
"П*доров цеплять, п*здато": Шнуров с юмором прокомментировал свой поход в политику
20:31
Жуткое ДТП на переходе: пограничник наехал на ребенка
20:28
На Зеленском можно ставить крест: аналитик предрек президенту полный провал
20:05
"Газ какой-то": Новые Санжары встретили автобусы камнями, им ответили дубинками Видео
20:03
Сериал Фрейд 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
19:56
"Боялась травли": украинка сделала громкое заявление об эвакуации граждан из Китая
19:25
Радуцкий соврал о выздоровлении украинцев на лайнере от коронавируса Видео
19:24
Развели костер и строят баррикаду: в Новых Санжарах произошли столкновения Видео
19:20
Голая Леся Никитюк стыдливо засветила грудь и прикрылась полотенцем
19:12
Для Red Dead Redemption 2 вышел мод на секс с проститутками, Rockstar он не понравился
19:05
Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет Видео
18:59
Бустер – не роскошь: в такси с детским креслом без доплат новости компании
18:56
До 18 вариантов: Аваков пояснил, почему для украинцев из Уханя выбрали санаторий в Новых Санжарах Видео
18:31
В Epic Games Store бесплатно раздают Assassin's Creed Syndicate и Faeria прямо сейчас
18:24
Во Львове врачи со слезами радости спели гимн после новости, что самолет из Уханя летит не к ним Видео
18:05
Экс-футболист Шовковский будет судиться из-за платежки за газ
18:04
"Не надо нравственности и христианских ценностей": власть Тернопольщины испугалась "геноцида из Уханя" Видео
17:53
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
17:29
"Люди подавлены": стало известно о состоянии вернувшихся из Уханя украинцев Видео
17:15
Від пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии Видео
17:09
Санаторий Новые Санжары будто вымер – что случилось Видео
17:01
"Это п*здец": волонтерке, написавшей "не в тот самолет попала ракета", досталось в Сети
16:50
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
16:39
"Готовы сжечь": Комаровский "заткнул рот" протестующим из-за украинцев из Уханя Видео
16:28
Дождались зимы – когда погода в Украине покажет зубы Видео
16:06
Хидео Кодзима поделился загадочным роликом Death Stranding. PC-версия уже близко?
15:59
Бывшая принца Гарри написала предсмертное письмо с обвинениями
15:46
Нафтогаз пригрозил отключить украинцам тепло: подробности
15:45
Жгли шины и бросались под БТР: как Украина встречала "самолет смерти" из Уханя
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять