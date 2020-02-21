Хочешь анал - не переключай канал: как правильно готовиться к анальному сексу

Анальный секс / Sex.missfit

Анальный секс - очень, кстати, полулярное нынче интимное развлечение, никак нельзя практиковать по первому желанию.

Портал Лайфхакер составил топ-3 рекомендаций, которые помогут сделал анал максимально качественных.

№1. Посетить туалет по большой нужде и сходить в душ.

Все логично - анальный секс нужно практиковать, лишь опорожнив кишечник и, желательно, до того хотя бы пару часов не кушать . Затем - обязательно вымыть снаружи гениталии и анус с гелем для душа или мылом для интимной гигиены. Для самых смелых можно попробовать анальный душ - он вмещает меньше жидкости, чем клизма, и крайне неглубоко очищает прямую кишку.

№2. Разминка в одиночку. Анальный опыт можно получать и без партнера. Тут в помощь пальцы, секс-игрушки и банка с лубрикантом. И хороший способ для того, чтобы подготовить анус, а заодно поймете, действительно ли этот способ секса подходит.

№3. Хорошо разогреваться. Долгие периоды прелюдий и ласок — то, без чего хороший анальный секс не обходится. Предварительная работа помогают возбудиться и расслабить мышцы ануса.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как уговорить женщину на анальный секс. Позднее в Сети опубликовали топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс.