Ученые рассказали, чем опасны пластиковые вещи для здоровья

Пластиковая бутылка / Мир24

Использование "безопасной" (то есть не содержащей бисфенол А) пластиковой посуды абсолютно так же угрожают здоровью человека, как и те продукты, в которых нет вредных химических веществ.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress.

Вред "безопасного" пластика после долгого исследования раскрыли ученые Университета Миссури. Исследователи рассматривали влияние бисфенола S (BPS) — заменителя бисфенола А — на плаценту мышей, то бишь закончили моделировать влияние химикатов на беременных матерей и их еще нерожденных детей. Оказалось, что циркулирующий в крови женщины BPS часто передается через плаценту плоду.Далее, бисфенол А вступает в симбиоз с ядерным рецептором эстрогена и изменяет активность определенных генов. Затем, он меняет выработку стероидогенных ферментов и изменяет ряд сигнальных каскадов. Ученые доказали, что такое соединение вызывает гормональные нарушения, в том числе приводящие к пороку развития мочеполовой системы, бесплодию, ожирению и раку.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасны для здоровья детей моющие средства. Позднее эксперты дали 5 советов людям по тому, как легко похудеть.