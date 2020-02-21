Медики выяснили, чем вредно здоровое питание для мозга

Здоровая еда / Munytka

Исследование объединенной группы ученых-медиков из США, Австралии и Великобритании доказало, что длительное по времени поедание вкусной пищи (с высоким уровнем содержания жира и углеводов) плохо влияет влияние на мозг.

Такое сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress.

Оказалось, что при вышеуказанном питании свойства гиппокампа изменяются так, что человеку поздне трудно вернуться к нужному образу жизни. В исследовании участвовали 110 добровольцев в возрасте от 20 лет, которые до начала эксперимента потребляли здоровую пищу. На протяжении недели одна часть добровольцев питалась как обычно, а другая кушала продукты с высоким содержанием жиров и углеводов (с сахаром включительно).

Каждый участник регулярно проходил тест на память, а также указывал, наслаждался ли он едой. Оказалось, что добровольцы хорошо помнили удовольствие, полученное от вредной пищи, из-за чего возникали трудности и с воздержанием от такой еды.

Напомним, ранее эксперты развеяли популярные мифы о здоровом питании. До этого они назвали продукты, которые "крадут молодость".