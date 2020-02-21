Эксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирус

Коронавирус скоро исчезнет / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19, жертвами которого по состоянию на 21 февраля стали 2247 человек, скоро исчезнет. Такое мнение высказал глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комиссаренко.

Он отметил, что на данный момент заражение китайским вирусом идет на спад, а с приходом теплой погоды коронавирус исчезнет.

"Он уже идет на спад потихоньку. Я думаю, что, как только станет еще теплее, он вообще исчезнет в Китае и всех других странах", - заявил Комиссаренко в эфире Радио НВ.

Эксперт отметил, что новый коронавирус является менее опасным, чем вирусы Эбола, Зика, а также птичий грипп.

Тем временем заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин заявил, что испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся в конце апреля. По его словам, разработка вакцины идет синхронно с другими странами, передает РИА Новости.

При этом некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных, сообщил заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь. По его словам, сначала нужно определить активные ингредиенты и выбрать подходящий штамм вируса. Потом - организовать технологию производства, контроль качества, провести ряд испытаний вакцины и экспертизу на предмет безопасности. И только после этого вакцину можно будет подавать на клинические испытания.

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