Популярная каша поможет предотвратить рак

Гречка - отличный способ для профилактики онкологии / Фото pixabay.com

Польза гречки для похудения – давно известный факт. Но оказалось, что эта крупа может предотвратить очень серьезное заболевание.

Гречка и онкология

Врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что гречка – отличный способ для профилактики онкологических заболеваний. По его словам, употребление гречки предотвращает рак кишечника.

"Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию", - сказал врач в интервью радио Sputnik.

Польза гречки для похудения

Также Бобровский подтвердил, что гречка помогает сбросить лишние килограммы, так как имеет среднюю калорийность и позволяет долгий срок ощущать чувство сытости.

"Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита - это большая заслуга гречки для худеющих", - отметил диетолог.

Напомним, ранее ученые придумали новый способ борьбы с раком.

Кроме того, британские ученые развенчали миф о том, что легкие человека не способны вылечить канцерогенные мутации, вызванные курением и приводящие к раку легких. Позднее ученые из Имперского колледжа Лондона в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.