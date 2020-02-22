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"В позе сломанной березы": горячие секс-позы для пар, жаждущих новизны

22 февраля 2020, 01:38

По словам экспертов, хватает поз, которые впечатлят даже самые пресыщенные сексом пары.

Секс, позы
Позы для секса / УНИАН

Даже в самых страстных и раскованных парах рано или поздно наступает пресыщение интимной жизнью.

Западные эксперты составили топ-3 поз для секса, которые поразят партнеров своей новизной.

№1. Поставить в угол. Эта поза выглядит необычно и сложно, но на деле очень проста в исполнении - мужчина сидит, а женщина возлегает на его ногах, обвивая ногами бедра партнера. В таком положении партнерше будет комфортно, к тому же мужчина получит свободный доступ к ее клитору.

№2. Скованный секс. Наручники можно приобрести в любом секс-шопе или через Сеть. Что и дает огромное пространство для фантазии. Можно — стоя, при которой руки партнерши скованы наручниками за спиной. Или надеть наручники на мужчину, приковав его руки к спинке кровати.

№3. Секс стоя в общественных местах. Такой интим - реальный выброс адреналина. Главное — правильно выбрать место и убедиться, что вы спрятались хорошо. Секс посреди людного супермаркета или на оживленном пляже быстрее закончится отправкой в отделение полиции,чем оргазмом.
Напомним, ранее в Сети опубликовали лучшие позы для секса втроем. Позднее в Сети рассказали, какие позы удобнее всего для анального секса.

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