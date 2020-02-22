Грубо и беспощадно: топ-3 лучших поз для жесткого секса

Жесткий секс в последнее время очень популярен / Teletype

Рано или поздно наступает момент, когда партнерам хочется попробовать нечто совершенно иное новое в интиме. И часто их выбор падает на жесткий секс.

Портал УНИАН опросил экспертов и составил топ-3 позы, которые лучше всего подходят для жесткого секса

№1. "Дровосек за работой". Подойдет только для мужчин в хорошей физической форме. При такой позе партнер становится на пол и поднимает партнершу, удерживая ее за попу. Чтобы облегчить "задание" мужчине, женщине лучше упереться ногами на кровать либо же тумбочку.

№2. "И вновь продолжается бой". Дама ложится на спину на край кровати, поднимает ноги и укладывает их на плечи партнера. Мужчина в коленнопреклоненной позе. Далее, партнерша прижимает колени к груди - так гарантировано проникновение по-полной. Партнер совершает фрикции, хватая партнершу за бедра.

№3. "На дне". Девушка падает на колени или возлегает животом на диван. Мужчина склоняется к ней и хватает за волосы. А затем устраивает жесткий оральный секс (глубокой горловой минет). В такой позе партнер ощутить себя реальным господином дамы.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчин тянет на жесткий секс. До этого ученые выяснили, почему заниматься жестким BDSM-сексом полезно для здоровья.