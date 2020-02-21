Ученые рассказали, чем опасны для здоровья фаст-фуд и мясо

Западная диета / Крамола

Пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале специализированного издания Journal of Investigative Dermatology. Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) отмечают, что избыток углеводов в пище (при нехватке свежих овощей и фруктов) приводит к ожирению и развитию псориаза.

При этом абсолютно не обязательно иметь лишний вес (с большой жировой прослойкой). Достаточно просто кушать вышеуказанные вредные продукты.

Напомним, ранее ученые опровергли популярный миф о курении и раке легких. Позднее в Сети рассказали, какое мясо крайне вредно для организма.