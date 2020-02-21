Ученые-медики отыскали новое мощное вещество для лечения рака

Медики во время операции / УНИАН

Западные эксперты утверждают, что кровь омаров оказывает крайне эффективное влияние на борьбу организма с раком и вирусами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Дни24. По данным журналистов, на данным момент ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited готовят к тестированию препараты, созданные из крови беспозвоночных для лечения онкологических опухолей.

По словам главы компании Роберта Байера, получить нужно количество крови омаров не составит никакого труда, поскольку она является в первую очередь продуктом переработки.

"На сегодняшний день она выкидывается и сливается в канализацию", – заявил он.

Ученым удалось установить, что в крови беспозвоночных много вещества гемоцианина. Он, в свою очередь, мощно стимулирует иммунную систему. В результате экспериментов стало ясно, что благодаря такому веществу всерьез уменьшается нагрузка при обычном вирусе герпеса и прочих подобных заболеваниях.

Новый препарат способен стать лекарством, чья эффективность поможет при иммунотерапии.

Напомним, ранее ученые выяснили, какой вид чая поможет в лечении рака. Позднее медики рассказали, как популярная пищевая добавка может провоцировать онкологию.