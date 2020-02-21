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Ученые-медики отыскали новое мощное вещество для лечения рака

21 февраля 2020, 23:00

Медики-исследователи добились интересного открытия в вопросе лечения онкологических заболеваний.

Онкология
Медики во время операции / УНИАН

Западные эксперты утверждают, что кровь омаров оказывает крайне эффективное влияние на борьбу организма с раком и вирусами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Дни24. По данным журналистов, на данным момент ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited готовят к тестированию препараты, созданные из крови беспозвоночных для лечения онкологических опухолей.

По словам главы компании Роберта Байера, получить нужно количество крови омаров не составит никакого труда, поскольку она является в первую очередь продуктом переработки.

 "На сегодняшний день она выкидывается и сливается в канализацию", – заявил он.

Ученым удалось установить, что в крови беспозвоночных много вещества гемоцианина. Он, в свою очередь, мощно стимулирует иммунную систему. В результате экспериментов стало ясно, что благодаря такому веществу всерьез уменьшается нагрузка при обычном вирусе герпеса и прочих подобных заболеваниях.

Новый препарат способен стать лекарством, чья эффективность поможет при иммунотерапии. 

Напомним, ранее ученые выяснили, какой вид чая поможет в лечении рака.  Позднее медики рассказали, как популярная пищевая добавка может провоцировать онкологию. 

Рак онкология лечение здоровье организм
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