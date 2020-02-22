Осложнит борьбу: в Китае сделали новое заявление о коронавирусе

Симптомы китайского коронавируса / Фото pixaby

Власти Китая сообщили новую информацию о коронавирусе covid-19. Так, инкубационный период китайского вируса может длиться более 14 дней.

По данным Reuters, в провинции Хубэй, где и произошла вспышка коронавируса нового типа, у 70-летнего мужчины симптомы заболевания появились через 27 дней после заражения. Он вернулся 24 января он вернулся из восточной части Эчжоу, где навещал свою заразившуюся сестру.

В четверг, 20 февраля, у мужчины поднялась температура, а через день у него подтвердили заражение вирусом covid-19.

Сообщается, что увеличение инкубационного периода коронавируса осложнит сдерживание его распространения.

Как ранее сообщал Главред, коронавирус нового типа унес жизни 2345 человек. При этом в Китае заявили, что эпидемия идет на спад.