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Карантин в Новых Санжарах: журналист показал, что происходит в медцентре

22 февраля 2020, 11:50

Эпидемиологи посетили эвакуированных из Китая и собрали анализы.

Эпидемиологи в медцентре в Новых Санжарах
Эпидемиологи в медцентре в Новых Санжарах / facebook Oleksandr Makhov

Украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Уханя, сдали анализы. Так, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии", - сообщил журналист Александр Махов, который сопровождал эвакуированных, в своем Facebook.

При этом он отметил, что так же сдал анализы. По его словам, собранные материалы отвезут в киевскую лабораторию.

Кроме того, он опубликовал фото из медцентра.

Новые Санжары, медцентр
Новые Санжары, медцентр

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине. В местном медцентре размещены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, из-за чего местные жители устроили протесты, которые переросли в столкновения.

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