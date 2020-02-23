Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку

Гречка имеет противопоказания / Фото pixabay.com

Гречневая каша бесспорно является вкусным и во многом полезным продуктом. Однако, как оказалось, есть и ряд людей, кому противопоказана гречка. По словам медиков, злоупотребление ею чревато некоторыми проблемами со здоровьем.

Гречка - польза и вред

Гречневая каша – низкокалорийный и сытный продукт, поэтому ее часто употребляют худеющие. Она может заменить мясо в рационе человека, ее регулярное употребление положительно воздействует на обмен веществ в организме, стабилизирует работу сердца, выводит из организма вредные токсины.

Однако, злоупотреблять гречкой не стоит. Если есть гречневую кашу часто или в больших количествах, возникают риски для здоровья. В частности, в составе гречихи присутствует рутин, поэтому ее употребление людьми с повышенной свертываемостью крови может быть небезопасным.

Кроме того, в гречке много крахмала и белка, что грозит развитием аллергии, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В связи с этим людям, страдающим от проблем с пищеварением, лучше не есть гречневую кашу, передает ukrhealth.

Отказаться от гречки рекомендуют и беременным женщинам и тем, кто сталкивается с повышенным артериальным давлением.

Как варить гречку

Гречневую кашу важно готовить правильно. Желательно не варить ее сразу, а залить кипятком и оставить на ночь. В таком случае гречка потеряет много вредных веществ.

Еще один важный момент: гречку нежелательно есть с молоком. Дело в том, что для переваривания такой еды организму необходимы разные ферменты. Поэтому одновременное употребление молока и гречки может спровоцировать диарею и расстройство пищеварения.

Напомним, врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что гречка – отличный способ для профилактики онкологических заболеваний. По его словам, употребление гречки предотвращает рак кишечника.