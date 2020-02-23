От опухолей до бесплодия: названа смертельная опасность из магазина

Названа смертельная опасность факсов и чеков / pexels.com

Термобумага, на которой напечатаны кассовые чеки и факсы, смертельно опасна для здоровья человека.

Как подчеркивается в сообщении на странице в Facebook в сообществе Украина без мусора, при контакте с ними в кровь попадает бисфенол-А.

"Запомните, чеки - это не бумага. Это термобумага и она опасна для вашего здоровья. Когда вы держите в руках кассовый чек, факс или другой документ, напечатанный термальным принтером, через кожу в кровь проникает опасное вещество - бисфенол-А", - сказано в сообщении.

Ученые связывают бисфенол А с образованием многих проблем со здоровьем - например, повышенным риском образования опухолей, развитию бесплодия, преждевременных родов.

В исследованиях указывается, что достаточно подержать чек в руках пять секунд, чтобы 1 мкг этого токсина проник в кожу. Доза увеличится в десятки раз, если взять влажными руками или сама бумажка будет мокрой.

Отмечается, что из-за бисфенола А кассовые чеки не принимают на переработку: помимо того, что в термобумаге мало целлюлозы и выход вторичного сырья из нее очень низкий, она может загрязнить остальную макулатуру токсинами. Поэтому сдавать чеки в макулатуру не только бесполезно, но и вредно.

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Для минимизации таких отходов на городских свалках рекомендуют во всех возможных случаях отказаться от печати чеков, а после контакта с ними обязательно вымыть руки с мылом.

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