В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса

Коронавирус из Китая / Reuters

Случай повторного заражения коронавирусом covid-19, который убил уже 2360 человек, зафиксирован в Китае. Отмечается, что пациента ранее выписали из больницы после полного выздоровления.

По данным Beijing News Express, пациента выписали по медицинским показателям 10 февраля. Он должен был соблюдать карантин в течение 14 дней, но 19 февраля анализы на коронавирус нового типа дали положительный результат. На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Сообщается, что с 10 февраля не только заразившийся мужчина, но и вся его семья находились на строгом карантине дома и не выходили на улицу. При этом неизвестно, болен ли еще кто-то.

Как ранее сообщал Главред, в Италии зафиксировали вторую жертву китайского коронавируса COVID-19.