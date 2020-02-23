Без контакта: ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса

Коронавирус из Китая / Фото Reuters

Ученые подтвердили новый механизм распространения убийственного китайского коронавируса, который убил уже 2360 человек. Так, вирус covid-19 может передаваться фекально-оральным способом.

По данным Bloomberg, коронавирус нового типа остается в фекалиях больных, поэтому может переноситься потоками воздуха на большие расстояния. Таки образом, люди могут заразиться китайским коронавирусом даже не контактируя с зараженными пациентами.

Предполагается, что именно поэтому так много людей на круизном лайнере Diamond Princess заразились. В то же время, пока что неизвестно, как долго коронавирус covid-19 может выжить вне человеческого организма.

Как ранее сообщал Главред, в Китае зафиксирован первый случа повторного заражения коронавирусом нового типа.