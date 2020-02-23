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Посёрбал и больничный оформил: назван самый опасный молочный продукт

23 февраля 2020, 13:10

Ученые доказали, что популярный молочный продукт ни в коем случае нельзя пить на ночь.

Ученые назвали опасный молочный продукт / Instagram

Многие из нас хотя бы раз бывали в санатории или на курорте, и знают местные шаблонные меню, включающие каши, кисели и прочие радости. Все это преподносится под соусом полезности и питательности, а по окончанию очередного дня заслуженного отдыха, как правило, приятным бонусом становится стакан кефира на ночь.

Многие из нас пьют кефир едва ли не из пеленок. Бабушка или мама несколько раз в неделю, по традиции, пытаются напоить всю семью этим продуктом. А стеклянные бутылки с крышечками из разноцветной фольги, под которыми скрывалась эта панацея для желудочно-кишечного тракта, помнят все, кто родом из СССР.

Для многих бутылка кефира и полбатона – любимый студенческий ужин.

И вот появилось шокирующее заявление ученых – оказывается, постоянное употребление кефира наносит вред организму. Более того, в определенных случая стакан кефира перед сном – это опасно для здоровья!

Почему кефир вреден

Ученые провели исследование, и результаты шокировали всех. Дело в том, что у большинства участников исследования – а в нем принимали участие люди разного возраста, - наблюдалась непереносимость кефира, то есть кефир просто не усваивается.

В итоге ученые пришли к неутешительному выводу. Оказывается, привычный всем нам кефир – совершенно бесполезный кисломолочный напиток.

Проблема в том, что кефир, которым завалены полки супермаркетов и продаются практически в каждом магазинчике возле нашего дома, уже де-факто просроченный. Да, на упаковке может быть указан хороший срок годности, но все полезные микроорганизмы живут в кефире до трех дней.

Таким образом, можно покупать кефир только очень свежий – сегодняшний или максимум вчерашний.

Если кефир лежит в магазине несколько дней, а потом еще день-два в вашем холодильнике, то потом не удивляйтесь, откуда у вас запоры, вздутие, тяжесть и обострение хронических заболеваний.

Почему нельзя пить кефир на ночь

Ученые доказали, что кефир нельзя пить на ночь. Виной всему – белок, который содержится в кефире. Так вот, оказывается, белок ночью не усваивается, так как наш организм не в силах его переработать.

Что в итоге имеем? Если у вас вздутие живота, тогда откажитесь от кефира и на ночь, а лучше навсегда!

Кроме того, кефир нельзя сербать тем, у кого проблемы с желудком. Если у вас язва или повышенная кислотность – кефир для вас сродни бомбы замедленного действия.

Почему обезжиренный кефир вреден

В последнее время довольно многие перешли на кефир 1%. Мол, он совершенно не вредный. Но это сказка. Обезжиренный кефир вреден, как и любой молочный продукт, который прошел специальную обработку.

Дело в том, что обычный кефир содержит полезный для человеческого организма кальций. А кальций – это наши кости и зубы. Так вот, в стакане обычного кефира 2,5% есть калий, который нужен сердцу, и холин, который нормализует уровень холестерина в организме.

А дальше простая арифметика: чтобы кнаш организ усвоил кальций, калий и холин из кефира, нужны жиры. А если кефир обезжиренный, тогда калий, кальций и холин не усвоятся организмом.

И еще есть один неприятный сюприз, о котором вы просто обязаны знать – иначе пропишетесь у врача.

В процессе обезжиривания кефира образовываются трансжиры. Трансжиры очень опасны для организма человека - они повышают риск возникновения холестериновых бляшек. Засорённые сосуды ухудшают кровоток, заставляют с напряжением работать сердце. Так и до инфаркта можно докатиться.

Поэтому, вывод один – кефир могут позволить себе пить исключительно здоровые люди – несколько стаканов в неделю, и ни в коем случае нельзя пить обезжиренный кефир. Каждый день пить кефир нельзя!

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, многие мамы и бабушки напекают блины на ужин – сытный десерт, которым хотят накормить все семейство. Но какими бы благими намерениями не объяснялся ужин с блинами, во второй половине дня блины вредны для здоровья.

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