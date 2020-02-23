В Японии умер еще один пассажир Diamond Princess: что известно

Diamond Princess / Reuters

В Японии зафиксировали еще одну смерть из-за китайского коронавируса. Так, скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

Издание NHK сообщает, что в больнице скончался 80-летний мужчина, который был пассажиром лайнера. У погибшего диагностировали коронавирус covid-19.

Стоит отметить, что это уже третий случай смерти пассажира данного круизного лайнера. По состоянию на 22 февраля, количество зараженных среди пассажиров достигло 634 человека.

Как ранее сообщал Главред, у двоих эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии обнаружили китайский коронавирус, который проявился после того, как люди покинули корабль.