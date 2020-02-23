Коронавирус в Украине: в МОЗ сделали важное заявление

В МОЗ сообщили о ситуации с короанвирусом в Украине / Фото pixaby

С декабря прошлого года в китайской провинции бушует жуткий коронавирус, который быстро распространяется по странам мира. Как заявили в Минздраве Украины, по состоянию на воскресенье, 23 февраля, в нашей стране не не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения опасным вирусом из Китая.

Также в пресс-службе Кабмина уточнили, что всего в мире зарегистрировано 78 817 случаев заражения COVID-19, из которых 2462 – летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

"21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Установлено, что согласно данным эпиданамнеза, гражданка КНР в период с 16 по 20 февраля участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" в Киеве. Жалоб на состояние здоровья не выдвигала", – сказано в сообщении.

У женщины в ночь на 21 февраля повысилась температура и гражданку КНР отвезли в областную инфекционную больницу Брянска. Результаты лабораторных исследований показали отрицательный показатель на коронавирус.

"Из числа контактных лиц по вагону также в инфекционную больницу госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", – добавили в Кабмине.

Коронавирус в Украине

Ранее ученые подтвердили новый механизм распространения убийственного китайского коронавируса, который убил уже 2360 человек. Так, вирус covid-19 может передаваться фекально-оральным способом.

Также напомним, срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, соответствующие рекомендации содержаться в материалах Всемирной организации здравоохранения относительно сроков инкубационного периода коронавируса.