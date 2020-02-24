В Минздраве назвали переносчика коронавируса и дали рекомендации украинцам

Переносчиком коронавируса могли быть летучие мыши / Фото Reuters

В Минздраве Украины сделали громкое заявление о наиболее вероятных переносчиках опасного коронавируса COVID-1, который с декабря месяца быстро распространяется по мину с китайской провинции.

Как пишет пресс-служба МОЗ, вероятными природными резервуарами для вируса являются летучие мыши. Однако он мог преодолеть видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина.

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"Согласно данным ВОЗ вызывающий заболевание вирус COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного -хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - говорится в сообщении.

В МОЗ заявили, что коронавирусы стабильны в замороженном состоянии - они могут выживать до двух лет при -20°C. Также вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что хотя коронавирусы, вероятно, стабильны при низких и замороженных температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы термолабильны, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70°C)". - отметили в МОЗ,

Также в ведомстве посоветовали украинцам избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Коронавирус

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23858 человек. В то же время умерли 2360 человек. Всего за время распространения вируса заболело шокирующее количество человек - 77661. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

Также напомним, в то же время, в МОЗ Украины заверили, что по состоянию на воскресенье, 23 февраля, в нашей стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения опасным вирусом из Китая.