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Могут нанести вред: эксперт рассказала, кому нельзя есть блины

24 февраля 2020, 11:02

Блины противопоказаны людям с избыточным весом, диабетом и проблемами ЖКТ.

блины
Блины можно есть не всем / Фото pixabay.com

Масленица 2020 у православных начинается сегодня, 24 февраля, а это значит, что без блинов украинцы не обойдутся. Оказалось, что блины можно есть далеко не всем, иначе можно "заработать" проблемы со здоровьем.

Блины готовят из продуктов, которые по отдельности не представляют опасности, однако уже готовое блюдо может нанести вред организму. Об этом сообщила врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Кому нельзя есть блины

Блины  противопоказаны тем людям, у которых диагностирована глютеиновая энтеропатия, т. е. непереносимость одного из компонентов белка злаковых культур - глютена.

"В этом случае традиционные блины должны быть полностью исключены из рациона. Как вариант, можно использовать такой продукт, приготовленный на альтернативных вариантах - муке без глютена", - цитирует Мамонтову АиФ.

Также в зоне риска:

  • люди, у которых есть хронические патологии ЖКТ, особенно такие, которые связаны с производством и выделением желчи (хронический холецистит, гастродуоденит, гепатит и т. д.);
  • люди, у которых диагностированы камни в желчном пузыре;
  • пациенты, которые проходят период восстановления после какой-либо операции.

Ограничить употребление блинов врач советует людям с избыточным весом, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет 2 типа. Дело в том, что из-за употребления блинов в организме начинается активная выработка инсулина, из-за чего развивается еще большее чувство голода, и человек может переесть.

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Напомним, Главред разобрался, как приготовить разные виды блинчиков – тонкие, толстые, постные, с уматовыми начинками. 

Масленица 2020 блины здоровье новости Украины
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