Названы популярные блюда, которые быстро приближают инфаркт

В поддержании нормального ритма сердца важную роль играет магний / http://horoshev.ru

Эксперты назвали топ-4 популярных блюд, которые могут сослужить плохую службу, в частности, увеличить риск инфаркта. В связи с этим медики рекомендуют убрать их из рациона.

Блюда, которые приближают инфаркт

Китайская еда вполне может приблизить вас к наступлению сердечного приступа, особенно если она острая и несколько раз обжаренная. При этом эксперты отмечают, что угрозу представляет еда, которую в некоторых ресторанах могут подавать под видом китайской. Поэтому они советуют выбирать ресторан, в котором все говорят на китайском.

Готовые замороженные блюда. Магазинные пиццы, пироги, блинчики, которые надо размораживать, содержат огромное количество жиров и консервантов, поэтому наносят удар по сердцу. Кроме того, в них много калорий, что провоцирует набор лишнего веса.

Гамбургеры или чизбургеры также приносят мало пользы здоровью. Речь идет не только о гамбургерах из популярных фастфудов, но о бутерброде с булкой, огромной жареной котлетой, несколькими слоями сыра, огромным количеством жирных соусов в принципе. Подобное блюдо также на шаг приближает к инфаркту.

Блюда из детского меню. Несмотря на свое название они не так и безвредны. На самом деле картошка фри, макароны с сыром, куриные палочки, а также хот-доги содержат много поваренной соли и насыщенных жиров. Если ребенок будет употреблять эти блюда, то во взрослом возрасте у него будут проблемы с сердцем, ожирение и диабет.

Кроме того, эксперты отмечают: чтобы сердце чувствовало себя хорошо, нельзя получать в сутки более 2000 килокалорий, а также 1500 мг натрия и 300 мг холестерина.

Продукты, которые могут предотвратить инфаркт

В поддержании нормального ритма сердца важную роль играет магний. Именно из-за его дефицита увеличивается риск инфаркта. Эксперты составили список продуктов, которые богаты этим элементом. В частности, магнием богаты орехи (миндаль, арахис), кунжут, семечки, бобовые, крупы (гречневая, овсяная, пшенная, перловая), бананы, тыква, отруби и какао. Он содержится в морской капусте, морской рыбе, кальмарах, яйцах, зелени, цитрусовых и в молочных продуктах.

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Напомним, китайские ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что 40 грамм твердого сыра в сутки помогут снизить риск инсульта у людей любого возраста.