Нега и стоны: топ-3 способа секса, который увенчается оргазмом

Секс и оргазм. Иллюстративное фото / Qulady

В целом и общем, секс не только может, но и должен доставлять удовольствие в виде оргазма обоим партнерам.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УНИАН со ссылкой на экспертов.

№1 "Посмотри на меня, делай, как я". Порой мужчина отказывается от использования презерватива во время секса - дескать, хуже ощущения от оргазма. Полнейшая чушь. Чтобы мотивировать партнера, дама может неистово мастурбировать, пока тот натягивает на свой член презерватив.

№2. "Женские штучки". У дамских презервативов есть плюсы. К примеру, партнерша может вставить его за несколько часов до секса, а не тратить на это время в момент коитуса. Мужчина точно это оценит.

№3. "Губы-баловницы". Оральный секс обязан быть безопасным в отдельных случаях. Партнерша может надеть презерватив губами на член. Это точно подарит партнерам массу новых ощущений. Но женщине нужно быть осторожной, чтобы не повредить целостность резинового изделия.

Напомним, ранее в Сети выложили список лучших поз для секса, в котором рулят женщины. Позднее в Сети опубликовали рейтинг поз быстрого секса, которые приводят к оргазму.