Плохой левак: психологи рассказали, почему мужчины хотят секса на стороне

Иллюстративное фото / Клео

Сколько поколений женщины ломали голову, почему их мужья или партнеры начинают изменять.

Западные психологи рассказали, почему же мужчины ищут секс на стороне.

№1. Тяга к похоти и новизне.

Когда у мужчины возникает идея о любовнице, то ему точно многого не хватает в отношениях. Особенно, если быт и проблемы постоянно давят на сексуальную жизнь. Потому, если секс в отношениях случается раз в месяц под одеялом в миссионерской позе, то верней всего, мужчина пойдет за разнообразием на сторону.

№2. Нарушая запреты.

Для мужчин секс с любовницей — как правило, тяга к запретному плоду. Он дает ощущение прорыва за некую социальную черту и нарушения границы. Секс на стороне приводит к выбросу адреналина. А, к примеру, если в качестве любовницы мужчина выбирает соседку или коллегу, то это значит, что он ленив и не хочет вылезать из зоны комфорта.

Напомним, ранее в Германии 42-летний врач Андреас Нидербихлер убил любовницу, посыпав пенис кокаином. Позднее ученые выяснили, сколько секса нужно людям.