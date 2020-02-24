Самый важный прием пищи: почему нужно плотно завтракать

Ученые призывают плотно завтракать / Фото pixabay.com

Немецкие ученые пришли к неожиданному выводу о пользе завтрака для человека. Так, одно из исследований показало, что плотный прием пищи по утрам помогает предотвратить ожирение и держать сахар крови в норме.

Как пишут немецкие СМИ, организму человека нужно много энергии для того, чтобы переварить и усвоить пищу, а также распределить по организму питательные вещества. Этот процесс называется пищевым термогенезом и он напрямую зависит от времени приема пищи.

"Мы обнаружили, что еда, которую съели на завтрак, независимо от количества калорий, которые в ней содержатся, создает вдвое больший пищевой термогенез, чем та же самая пища, которую употребили на обед. Этот вывод важен для всех людей, так как подчеркивает ценность плотного завтрака", — сказала доктор Джулиана Рихтер, один из авторов исследования.

Во время исследования специалисты изучили реакцию на прием пищи у 16 представителей сильного пола. В первый раз у них был низкокалорийный завтрак и высококалорийный обед.А во второй - наоборот.

Ученые обнаружили, что пищевой термогенез, вызванный употреблением пищи с одинаковой калорийностью, утром 2,5 раза выше, чем днем или вечером. Сахар в крови после плотного завтрака также поднимался ниже. Кроме того, когда люди съедали на завтрак недостаточно, их аппетит в течение дня был сильно повышен, и особенно сильно возрастала тяга к сладкому.

"Мы рекомендуем пациентам с ожирением, а также здоровым людям есть побольше на завтрак, а не на ужин, чтобы снизить массу тела и предотвратить метаболические заболевания", — посоветовала доктор Рихтер.

Ранее Главред писал, что по мнению диетолога нельзя есть на завтрак бананы, поскольку этот фрукт на 25 процентов состоит из сахара. А это значит, что после резкого всплеска энергии человек, который съел банан натощак, очень скоро снова проголодается.

Также Главред сообщал, почему не стоит есть на завтрак овсянку. Дело в том, что в овсянке крайне мало белков, которые нужны человеческому организму для пробуждения. Именно поэтому овсянку следует кушать на второй завтрак. Если все же хотите скушать овсянку с утра, тогда добавьте к завтраку то, что содержит белок - сыр, омлет, сырники, творог.