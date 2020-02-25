Украина готовится к жуткому вирусу: Гончарук заговорил о боксах для больных

Гончарук рассказал о специальных боксах для больных коронавирусом / УНИАН

Опасный коронавирус все ближе подбирается к границам Украины, сегодня в Польше госпитализировали человека с подозрением на заразу из Китая. Из-за этого, Украина активно готовится к борьбе со страшным недугом.

По информации премьер-министра Алексея Гончарука, по всей территории нашей страны уже подготовлены более 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом, пишет пресс-служба Кабмина в понедельник, 24 февраля.

"Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы, более 2 тыс. по Украине. Фактически, в какой бы области ни появилась бы опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь", - сказал он.

Также глава Кабмина заверил, что во всех областях страны уже разработан и утвержден план действий в случае обнаружения заражения коронавирусом. Кроме этого Гончарук подчеркнул, что правительство принимает все меры для того, чтобы не допустить проникновения коронавируса на территорию Украины.

Коронавирус в Украине

Ранее премьер уже сообщал, что в Украине заработал национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения вируса из Китая.

Глава Кабмина отчитался о состоянии эвакуированных из китайского Уханя украинцев, которые находятся в санатории в Новых Санжарах.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - написал Гончарук в Facebook.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.