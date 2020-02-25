Борьба с коронавирусом covid-19: в Китае разрабатывают пероральную вакцину

Коронавирус постепенно расползается по миру / Фото pixabay.com

Ученые бросили все силы на борьбу с жутким коронавирусом covid-19, который бушует в Китае и расползается по миру. В частности, сейчас эксперты Тяньцзиньского университета озадачились разработкой пероральной вакцины от вируса, то есть такой, которую можно будет принимать путем проглатывания лекарства.

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae). А в качестве мишени для генерации антител ученые использовали S-белок (Spike-белок) нового коронавируса, сообщает газета Хуаньцю шибао.

Исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Врачи уже опробовали новый препарат на себе. Побочных эффектов пока что нет.

Медики уверены, что пероральный прием вакцины не только безопасен, но и удобен. Кроме того, у таблеток будет высокая скорость производства. Хуан Цзиньхай надеется, что вакцину смогут использовать как в профилактических, так и в терапевтических целях. При этом отмечается, что на рынке препарат появится нескоро.

Читайте такжеЭксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирусНапомним, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае разработали вакцину, которая может эффективно бороться с коронавирусом. Однако, она нуждается в дальнейших проверках и доработках. Кроме того, в Китае нашли и старое лекарство, которое эффективно действует против коронавируса - это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Как сообщал Главред, ранее выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая. Национальная комиссия здравоохранения страны пришла к выводу, что коронавирус может быть более опасным для мужчин, чем для женщин.