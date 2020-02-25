"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медик

В Украине существует острая проблема из-за сокращения эпидемиологов / GettyImages

Зараженные новым китайским коронавирусом уже могут быть среди жителей Украины, заявила доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.

"Да, чисто гипотетически, могут быть", - подчеркнула она в интервью Апострофу, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса 2019-nCOV она отметила, что это пока не переросло в пандемию.

"Украина априори не может быть готова к этому, поскольку разогнали санитарно-эпидемиологическую службу - и ничего действенного не создали", - пояснила эксперт.

Она добавила, что в Украине существует острая проблема - сейчас в регионах идет сокращение эпидемиологов в лабораторных центрах.

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"Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы - конечно! Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи", - резюмировала Голубовская.

Как сообщал Главред, ранее выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая. Национальная комиссия здравоохранения страны пришла к выводу, что коронавирус может быть более опасным для мужчин, чем для женщин.