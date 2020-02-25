Ученые выяснили, от чего зависит ранняя и поздняя смерти людей

Ученые и возраст. Иллюстративное фото / ГолосUA

Группа американских ученых выяснила, что уровень образования впрямую влияет на то, сколько лет проживет человек.

К такому выводу пришли специалисты из Медицинской школы Йельского университета и Университета штата Алабамы. Они более тридцати лет исследовали около пяти тысяч американцев из разных городов.

В результате исследования выяснилось - среди людей со средним образованием ранняя смертность составляла 13%, в то время как среди закончивших колледж либо университет рано умерли около 5% людей.

"Были замечены различия в показателях смертности в зависимости от уровня образования", – рассказали ученые.

Кроме того, по их данным, смертность сильно зависит от расы, поскольку среди скончавшихся участников было 9% темнокожих и 6% белых (причем по разным причинам).

Напомним, ранее медик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексом. Позднее ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон.