УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин

26 февраля 2020, 00:56

Короче говоря, у дам скопилась гора претензий по поводу того, как ведут мужчины себя в сексе.

Секс,советы
Самые раздражающие секс-советы / Makeitinny

Чего скрывать - у многих мужчин хватает таких секс-привычек, которые либо не очень нравятся партнершам, либо прямо их раздражают.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cosmo. Его журналисты опросили читательниц и из ответов составили топ-3 самых раздражающих мужских секс-привычек.

№1. Секс в носках. Такое ощущение, что носки дают мужчинам невероятное чувство защищенности, уюта и тепла.

№2. Секс-эгоизм. Когда мужчина не желает прислушиваться к даме и делать все по‑своему. По большому счету, эта привычка раздражает не только в сексе, но и в отношениях. Но, тем не менее, это очень яркий пример различных полюсов мужской и женской сексуальности.

№3. Закуривать или бежать мыться сразу после секса. Нет, душ после интима - вещь вполне хорошая. Но мужчинам не нужно забывать, что секс  - игра в которую играют двое. И партнерша - отнюдь не резиновая секс-кукла (типа - помыл и спрятал в шкаф до следующего раза).

Напомним, ранее ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс. До этого в Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек.

  

секс интим привычки мужчины женщины
Сейчас вы просматриваете новость «"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:40
Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса
01:22
"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер Видео
00:56
"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин
00:32
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
00:19
26 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и кому молиться Видео
25 февраля, вторник
23:50
Сдержать коронавирус на границе: Аваков озвучил радикальные планы властей Видео
23:17
Личности свидетелей последнего рейса малазийского Боинга засекретили Видео
22:55
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
22:40
Одруження наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020 Видео
22:24
Гончаруку приготовиться на выход: Зеленский рассматривает Тигипко на должность премьера - СМИ Видео
21:43
Рябошапка рассказал, когда возможный организатор убийства Гандзюк окажется в Украине
21:24
"Агро Газ Трейдинг" будет расширять взаимодействие с ПАО "Одесский припортовый завод" и анализирует возможность его приватизации
21:19
В Раде хотят вернуть русский язык: законопроект
20:50
В Нафтогазе дали прогноз по ценам на газ на ближайшие годы
20:32
"Все, как требовал президент": в Минкульте опять выписали заоблачные премии - СМИ
20:01
"Измеряли только в Украине": пассажиры из Италии рассказали правду о проверках в аэропортах
20:00
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
19:38
"Всегда будем защищать": Помпео разразился угрозами в адрес Кремля
19:33
Коронавирус в Украине: из Италии прибыли 600 человек, тесты есть не во всех областях
19:09
Коронавирус выдал Евро 2020 "красную карточку": в УЕФА заговорили об отмене Видео
18:59
"Будь леди": в Сети набирает обороты ролик, посвященный стереотипам о женщинах Видео
18:50
В сети появилось много новых видео Resident Evil 3 Remake с жуткими монстрами
18:40
Протесты в Новых Санжарах: суд закрыл митингующих под стражу на 2 месяца Видео
18:30
Женские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фото Фото
18:25
До семи лет: в полиции рассказали подробности наглой стрельбы в Днепре Видео
17:58
"Третьесортное укро-шароварное варево": украинские музыканты поссорились из-за песни Go-A
17:48
Уханьская зараза атакует: заробитчанку проверяют на коронавирус в Черновцах
17:46
"День Победы": у Путина не сдержали обещание по Зеленскому
17:39
Ведущего форварда Динамо Беседина дисквалифицировали: что решили в УЕФА
17:25
"Спасибо, кончила": Яна Кошкина топлес завела интимным фото
17:14
Взять уголь под опеку: Зеленский инициировал создание новой структуры
17:07
"Русские скрепы": Комаровский сделал ошеломляющее признание Видео
17:00
Взять и выкинуть: в Украине призвали избавиться от советских книг в библиотеках Видео
16:35
"Пощупайте свой лоб": в Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии
16:26
Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры Видео
16:22
Захват Россией украинского судна на Азове: стало известно о судьбе рыбаков
16:18
Втрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"
16:09
Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать Видео
16:01
Go-A высказались о русских СМИ на Евровидении
15:31
"Известно даже детям": РПЦ установит в своих храмах видеокамеры
15:27
Новый планшет Huawei MatePad Pro подозрительно напоминает iPad Pro
15:10
Рана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собаку
14:48
Зеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадачено
14:46
Россия впервые за много лет назначила торгового представителя в Украину
14:42
Go-A подписали контракт, от которого отказалась Maruv Видео
14:33
Всё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирус Видео
14:32
"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики
14:00
Ученые выяснили, от чего зависит ранняя и поздняя смерти людей
13:52
Рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности – опрос
13:49
"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять