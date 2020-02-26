"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин

Самые раздражающие секс-советы / Makeitinny

Чего скрывать - у многих мужчин хватает таких секс-привычек, которые либо не очень нравятся партнершам, либо прямо их раздражают.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cosmo. Его журналисты опросили читательниц и из ответов составили топ-3 самых раздражающих мужских секс-привычек.

№1. Секс в носках. Такое ощущение, что носки дают мужчинам невероятное чувство защищенности, уюта и тепла.

№2. Секс-эгоизм. Когда мужчина не желает прислушиваться к даме и делать все по‑своему. По большому счету, эта привычка раздражает не только в сексе, но и в отношениях. Но, тем не менее, это очень яркий пример различных полюсов мужской и женской сексуальности.

№3. Закуривать или бежать мыться сразу после секса. Нет, душ после интима - вещь вполне хорошая. Но мужчинам не нужно забывать, что секс - игра в которую играют двое. И партнерша - отнюдь не резиновая секс-кукла (типа - помыл и спрятал в шкаф до следующего раза).

Напомним, ранее ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс. До этого в Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек.