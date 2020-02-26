УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса

26 февраля 2020, 01:40

Тесты у эвакуированных украинцев на выявление фрагментов вируса проведут повторно.

коронавирус
В Минздраве назвали главную опасность коронавируса / Фото pixaby

Ситуация в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая украинцев, остается спокойной, рассказала доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца, главный внештатный советник МОЗ Ольга Голубовская.

"Там (в Новых Санжарах, - ред.) все тихо и спокойно, работают эпидемиологи, в том числе из МВД, с фундаментальными знаниями в этой области", - заявила она в комментарии на канале 112 Украина.

По ее мнению, анализы, которые взяли у эвакуированных из Китая украинцев, будут представлять из себя большой научно-практический интерес.

"Я считаю, чем больше мы будем тестировать, тем больше будет возможность выявлять возможно инфицированных людей. Потому что появляется все больше информации о том, что есть не только больные, но и здоровые носители вируса", - подчеркнула эксперт.

Читайте также"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медикК слову, в Министерстве здравоохранения обещают в течение двух-трех дней распределить тест-системы на выявление нового коронавируса из Китая по областям Украины.

В Минздраве подчеркнули, что тест-системы могут работать только с определенным оборудованием, но соответствующее оборудование есть не во всех областях страны.

В то же время те области, которые не получат тест-системы, смогут бесплатно осуществить тестирование на национальном уровне или в ближайшем областном лабораторном центре для того, чтобы максимально быстро выдать результат.

Читайте такжеГлава Госпогранслужбы придумал расправу для тех, кто не проверится на коронавирус

По данным Голубовской, молекулярно-генетические исследования (тесты) эвакуированных украинцев на выявление фрагментов вируса проведут повторно: "Чтобы уже наверняка… А уехать (эвакуированные из Китая, - ред.) смогут (из Новых Санжар, - ред.) ровно спустя 14 дней после пребывания в зону обсервации. На сегодня нет официальных данных о продлении инкубационного периода".

В то же время медик подчеркнула, что проявления первых симптомов вируса у носителей может и не быть.

Читайте такжеКоронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна"Никогда (могут не проявляются, - ред.). В том-то и опасность. Было сообщение, что в Тайване умер мужчина, который никогда и никуда не выезжал и с больными не контактировал. А когда обследовали семью, оказалось, что инфицирован был его родственник, который тоже об этом не знал", - рассказала она.

Как подчеркнули в Минздраве, по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тысяч 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тысяч 695 человек.

При этом отмечается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Напомним,  ранее выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая. Национальная комиссия здравоохранения страны пришла к выводу, что коронавирус может быть более опасным для мужчин, чем для женщин. 

коронавирус коронавирус в Украине Ольга Голубовская
Сейчас вы просматриваете новость «Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:40
Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса
01:22
"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер Видео
00:56
"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин
00:32
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
00:19
26 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и кому молиться Видео
25 февраля, вторник
23:50
Сдержать коронавирус на границе: Аваков озвучил радикальные планы властей Видео
23:17
Личности свидетелей последнего рейса малазийского Боинга засекретили Видео
22:55
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
22:40
Одруження наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020 Видео
22:24
Гончаруку приготовиться на выход: Зеленский рассматривает Тигипко на должность премьера - СМИ Видео
21:43
Рябошапка рассказал, когда возможный организатор убийства Гандзюк окажется в Украине
21:24
"Агро Газ Трейдинг" будет расширять взаимодействие с ПАО "Одесский припортовый завод" и анализирует возможность его приватизации
21:19
В Раде хотят вернуть русский язык: законопроект
20:50
В Нафтогазе дали прогноз по ценам на газ на ближайшие годы
20:32
"Все, как требовал президент": в Минкульте опять выписали заоблачные премии - СМИ
20:01
"Измеряли только в Украине": пассажиры из Италии рассказали правду о проверках в аэропортах
20:00
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
19:38
"Всегда будем защищать": Помпео разразился угрозами в адрес Кремля
19:33
Коронавирус в Украине: из Италии прибыли 600 человек, тесты есть не во всех областях
19:09
Коронавирус выдал Евро 2020 "красную карточку": в УЕФА заговорили об отмене Видео
18:59
"Будь леди": в Сети набирает обороты ролик, посвященный стереотипам о женщинах Видео
18:50
В сети появилось много новых видео Resident Evil 3 Remake с жуткими монстрами
18:40
Протесты в Новых Санжарах: суд закрыл митингующих под стражу на 2 месяца Видео
18:30
Женские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фото Фото
18:25
До семи лет: в полиции рассказали подробности наглой стрельбы в Днепре Видео
17:58
"Третьесортное укро-шароварное варево": украинские музыканты поссорились из-за песни Go-A
17:48
Уханьская зараза атакует: заробитчанку проверяют на коронавирус в Черновцах
17:46
"День Победы": у Путина не сдержали обещание по Зеленскому
17:39
Ведущего форварда Динамо Беседина дисквалифицировали: что решили в УЕФА
17:25
"Спасибо, кончила": Яна Кошкина топлес завела интимным фото
17:14
Взять уголь под опеку: Зеленский инициировал создание новой структуры
17:07
"Русские скрепы": Комаровский сделал ошеломляющее признание Видео
17:00
Взять и выкинуть: в Украине призвали избавиться от советских книг в библиотеках Видео
16:35
"Пощупайте свой лоб": в Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии
16:26
Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры Видео
16:22
Захват Россией украинского судна на Азове: стало известно о судьбе рыбаков
16:18
Втрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"
16:09
Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать Видео
16:01
Go-A высказались о русских СМИ на Евровидении
15:31
"Известно даже детям": РПЦ установит в своих храмах видеокамеры
15:27
Новый планшет Huawei MatePad Pro подозрительно напоминает iPad Pro
15:10
Рана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собаку
14:48
Зеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадачено
14:46
Россия впервые за много лет назначила торгового представителя в Украину
14:42
Go-A подписали контракт, от которого отказалась Maruv Видео
14:33
Всё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирус Видео
14:32
"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики
14:00
Ученые выяснили, от чего зависит ранняя и поздняя смерти людей
13:52
Рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности – опрос
13:49
"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять