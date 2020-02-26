Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса

В Минздраве назвали главную опасность коронавируса / Фото pixaby

Ситуация в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая украинцев, остается спокойной, рассказала доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца, главный внештатный советник МОЗ Ольга Голубовская.

"Там (в Новых Санжарах, - ред.) все тихо и спокойно, работают эпидемиологи, в том числе из МВД, с фундаментальными знаниями в этой области", - заявила она в комментарии на канале 112 Украина.

По ее мнению, анализы, которые взяли у эвакуированных из Китая украинцев, будут представлять из себя большой научно-практический интерес.

"Я считаю, чем больше мы будем тестировать, тем больше будет возможность выявлять возможно инфицированных людей. Потому что появляется все больше информации о том, что есть не только больные, но и здоровые носители вируса", - подчеркнула эксперт.

Читайте также"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медикК слову, в Министерстве здравоохранения обещают в течение двух-трех дней распределить тест-системы на выявление нового коронавируса из Китая по областям Украины.

В Минздраве подчеркнули, что тест-системы могут работать только с определенным оборудованием, но соответствующее оборудование есть не во всех областях страны.

В то же время те области, которые не получат тест-системы, смогут бесплатно осуществить тестирование на национальном уровне или в ближайшем областном лабораторном центре для того, чтобы максимально быстро выдать результат.

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По данным Голубовской, молекулярно-генетические исследования (тесты) эвакуированных украинцев на выявление фрагментов вируса проведут повторно: "Чтобы уже наверняка… А уехать (эвакуированные из Китая, - ред.) смогут (из Новых Санжар, - ред.) ровно спустя 14 дней после пребывания в зону обсервации. На сегодня нет официальных данных о продлении инкубационного периода".

В то же время медик подчеркнула, что проявления первых симптомов вируса у носителей может и не быть.

Читайте такжеКоронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна"Никогда (могут не проявляются, - ред.). В том-то и опасность. Было сообщение, что в Тайване умер мужчина, который никогда и никуда не выезжал и с больными не контактировал. А когда обследовали семью, оказалось, что инфицирован был его родственник, который тоже об этом не знал", - рассказала она.

Как подчеркнули в Минздраве, по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тысяч 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тысяч 695 человек.

При этом отмечается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, ранее выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая. Национальная комиссия здравоохранения страны пришла к выводу, что коронавирус может быть более опасным для мужчин, чем для женщин.