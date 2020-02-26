Съел - и от оргазма обалдел: какие продукты быстро и легко улучшают секс

Секс и еда / katoga.livejournal.com/

Есть довольно доступно адаптированный и простой перечень продуктов, употребление которых способно сделать жизнь

Соответствующее сообщение опубликовал портал 7дней со ссылкой на секс-тренера Екатерину Федорову. По ее словам, в ходе составления подобного рейтинга она использовала эмпирический метод.

№1. Горький шоколад. Такой продукт вырабатывает эндорфины — те самые "гормоны радости", которые и заводят либидо.

№2. Мед. В этом продукте много важных витаминов, а также хватает вещества хризином, которое всерьез повышает выработку тестостерона.

№3. Перец чили. Перец усиливает кровообращение, а это — уже немалый гарант того, что грядущий секс, равно как и все последующие половые акты, будут горячими.

Напомним, ранее врачи рассказали, какая еда начисто отбивает тягу к сексу. До этого ученые поведали, как предпочтения в еде влияют на секс.