Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить

Как увеличить срок хранения яиц и каким концом хранить яйца / 1zoom.ru

Срок хранения яиц не слишком длинный. Но есть небольшая хитрость, которая позволяет увеличить сроки хранения яиц более чем вдвое.

Для начала – можно ли хранить яйца в пакете без холодильника? Да. К примеру, диетические куриные яйца – не дольше недели, яйца столовые – до 25 суток. Правда, тут стоит упомянуть о том, сколько яйца могут лежать в холодильнике – это уже около 90 дней.

А теперь о маленькой хитрости – немытые яйца хранятся дольше.

Дело в том, что вместе с бактериями смывается еще и защитная оболочка, которая покрывает яичную скорлупу. И получается, что уже имевшиеся бактерии человек смыл – но этим заодно облегчил путь попадания в яйца новых бактерий. То есть после смывки защитной оболочки болезнетворным бактериям становится легче проникнуть внутрь яйца.

Это не проблема, если яйца сразу же после "душа" используются для готовки: у новых бактерий просто нет времени пробраться внутрь. Но если оставить яйцо при комнатной температуре, без холодильника – время, за сколько протухнет яйцо, резко сократится: в теплом месте может протухнуть и за 3 дня, а в среднем – за 7-8 суток.

Читайте такжеУченые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курицаТреснутые яйца долго не хранят, используя буквально в течение одного-двух дней.

Что касается того, каким концом хранить яйца – то здесь ответ будет непривычным для большинства хозяек. Ведь мы в большинстве своем привыкли хранить толстой частью внизу – а надо как раз наоборот. Хранить яйца лучше острым концом вниз. Так желток все время будет в центре, не задевая воздушный слой у тупого конца.

Перепелиные яйца хранить можно до 3 месяцев – при комнатной температуре. Важное условие – их хранят в закрытом контейнере, так как из них легко испаряется влага.

Как проверить, не закончился ли срок годности яиц – опустить яйцо в емкость с водой:

яйцо горизонтально опустилось на дно – значит, свежее;

вертикально – срок годности яйца на исходе;

всплыло – протухло, лучше выкинуть, оно опасно для здоровья.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц. Исследователи утверждают, что вредные вещества содержатся в желтке.